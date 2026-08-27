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MARÍA ELVIRA DEL CARMEN VARELA

Q.E.P.D.

Falleció el 25/08/2026. El Vicegobernador Dr. Pedro Braillard Poccard e hijos, participan su fallecimiento y acompañan con profundo dolor. Elevan una oración en su memoria.

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MARIA ELVIRA DEL CARMEN VARELA

Q.E.P.D.

Falleció el 25/08/2026. Francisco Treviño, Adriana Rodino junto a nuestros hijos y nietos despedimos con cariño a Monina. Que en paz descanses.

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María Elvira del Carmen Varela

Q.E.P.D.

Falleció el 25/08/2026. María Elena y Carlos Botello e hijos participan su fallecimiento, acompañado a Pilo, Lucía y familia, en este doloroso momento con mucho cariño.

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María Elvira del Carmen Varela

Q.E.P.D.

Falleció el 25/08/2026. Raul Soria y Mónica Slimel de Soria participan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Piilo, Lucía y familia. Ruegan oraciones en su memoria.