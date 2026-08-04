†
ADALBERTO MARIO BALDUINO
Q.E.P.D.
Falleció el 02/07/2026. Los Directivos y el Personal de LT7 RADIO PROVINCIA DE CORRIENTES - FM CAPITAL y Canal 13 Max, despiden a una gran persona y profesional y elevan oraciones por su merecido descanso en paz.
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Por El Litoral
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ADALBERTO MARIO BALDUINO
Q.E.P.D.
Falleció el 02/07/2026. Los Directivos y el Personal de LT7 RADIO PROVINCIA DE CORRIENTES - FM CAPITAL y Canal 13 Max, despiden a una gran persona y profesional y elevan oraciones por su merecido descanso en paz.