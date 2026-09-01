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MARIANO ALFREDO JANTUS

Q.E.P.D.

Falleció el 30/08/2026. Los Sres. Vocales de la “Cámara Civil y Ccial.” de la Primera Circunscripción Judicial de Corrientes participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su colega, la Dra. Rosana Magan de Jantus, rogando por el eterno descanso del Dr. Mariano Jantus y fortaleza para sus familiares.

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MARIANO ALFREDO JANTUS

Q.E.P.D.

Falleció el 30/08/2026. Alberto Ayala y familia participan su fallecimiento y acompañan a toda la familia Jantus en este doloroso momento.

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MARIANO ALFREDO JANTUS

Q.E.P.D.

Falleció el 30/08/2026. La Sra. Juez de Cámara Dra. Luz G. Masferrer, Funcionarios y Personal de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial participan con profundo pesar el fallecimiento del esposo de la Sra. Juez de Cámara Dra. Rosana E. Magan. Ruegan una oración en su memoria.

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MARIANO ALFREDO JANTUS

Q.E.P.D.

Falleció el 30/08/2026. Las amigas de Josefina acompañamos con profundo dolor a nuestra querida amiga y a toda su familia en este triste momento por la partida de su papá Mariano Jantus. Rogamos una oración en su memoria y abrazamos fuerte a los suyos. Paula, Lucre, Tamara, Agostina, Carla, Manuela, Patricia y Milagros.

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DR. MARIANO JANTUS

Q.E.P.D.

Falleció el 30/08/2026. Jorge Chamas y Sra. Gabriela Bernes de Chamas acompañan a su familia con amor en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria.

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MARIANO ALFREDO JANTUS

Q.E.P.D.

Falleció el 30/08/2026. Ma. Lucía Meabe de Alonso, Ma. Graciela Meabe, José Alberto Meabe, Gloria Tassano de Meabe y Nicanor Meabe, participan con mucho pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

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MARIANO ALFREDO JANTUS

Q.E.P.D.

Falleció el 30/08/2026. Marco Alonso y familia participan con mucho pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

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MARIANO ALFREDO JANTUS

Q.E.P.D.

Falleció el 30/08/2026. El Colegio de Magistrado y Funcionarios Del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes, participa con pesar el fallecimiento del esposo de su asociada Dra. Rosana Magan de Jantus, juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial- Sala II, de ésta Ciudad, rogamos oración por el eterno descanso de su alma.