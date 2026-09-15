JAIME EDUARDO ROLON
Q.E.P.D.
Falleció el 09/09/2026. Carmen Natividad y María Esther Demetrio participan con profundo pesar el fallecimiento de su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Gini, Valeria, Florencia, Gloria y familia en este doloroso momento. Ruegan una oración por su eterno descanso.
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JAIME ROLON
Q.E.P.D.
Falleció el 09/09/2026. Romilio Amaro Bruzzo, Leonor Martínez Pomarada de Bruzzo, sus hijos y nietos participan con profundo pesar su fallecimiento, rogando una oración por su eterno descanso y cristiana resignación para su familia.