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JAIME EDUARDO ROLON

Por El Litoral

Martes, 15 de septiembre de 2026 a las 00:00

JAIME EDUARDO ROLON

Q.E.P.D.

Falleció el 09/09/2026.  Carmen Natividad y María Esther Demetrio participan con profundo pesar el fallecimiento de su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Gini, Valeria, Florencia, Gloria y familia en este doloroso momento. Ruegan una oración por su eterno descanso. 

JAIME ROLON

Q.E.P.D.

Falleció el 09/09/2026. Romilio Amaro Bruzzo, Leonor Martínez Pomarada de Bruzzo, sus hijos y nietos participan con profundo pesar su fallecimiento, rogando una oración por su eterno descanso y cristiana resignación para su familia.

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