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MARÍA ANDREA TOMA DÍAZ ULLOQUE
Q.E.P.D.
Falleció el 15 de septiembre de 2021. Al cumplirse hoy 15 de septiembre de 2026, 5 años de tu fallecimiento, te queremos y te extrañamos cada día más. Con AMOR, Ramoncito, Juan Luis y Dulce María.
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Por El Litoral
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MARÍA ANDREA TOMA DÍAZ ULLOQUE
Q.E.P.D.
Falleció el 15 de septiembre de 2021. Al cumplirse hoy 15 de septiembre de 2026, 5 años de tu fallecimiento, te queremos y te extrañamos cada día más. Con AMOR, Ramoncito, Juan Luis y Dulce María.