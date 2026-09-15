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MARÍA ANDREA TOMA DÍAZ ULLOQUE

Por El Litoral

Martes, 15 de septiembre de 2026 a las 00:00

MARÍA ANDREA TOMA DÍAZ ULLOQUE

Q.E.P.D.

Falleció el 15 de septiembre de 2021. Al cumplirse hoy 15 de septiembre de 2026, 5 años de tu fallecimiento, te queremos y te extrañamos cada día más. Con AMOR, Ramoncito, Juan Luis y Dulce María.

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