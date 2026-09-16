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ANDRÉS ESCOBAR

Q.E.P.D.

Falleció el 15/09/2026. Sus hijos Armando Aníbal e Irma Graciela y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

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ANDRÉS ESCOBAR

Q.E.P.D.

Falleció el 15/09/2026. El señor Carlos Romero Feris y su esposa Dra. Bertha Valdovinos Zaputovich, lamentan profundamente el fallecimiento del padre del Contador Armando Escobar y elevan una plegaria por el eterno descanso de su alma.

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ANDRÉS ESCOBAR

Q.E.P.D.

Falleció el 15/09/2026. El señor Juan José Romero Feris Valdovinos, y Sra. Chloe Escobar de Romero Feris, participan su fallecimiento y elevan una plegaria en su memoria.

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ANDRÉS ESCOBAR

Q.E.P.D.

Falleció el 15/09/2026. Carlos Alberto Romero Pucciariello, participa su fallecimiento y eleva una oración en su memoria.

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ANDRÉS ESCOBAR

Q.E.P.D.

Falleció el 15/09/2026. María Victoria Romero Pucciariello participa el fallecimiento del padre del contador Armando Escobar y eleva una oración a su memoria.

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ANDRÉS ESCOBAR

Q.E.P.D.

Falleció el 15/09/2026. Directivos y personal de la empresa El Viracho S.A. y del Diario El Litoral, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan elevar una oración en su memoria. Casa Mortuoria: Salom. Sus restos mortales, serán trasladados al Cementerio San Juan Baustista, a las 17 hs.

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ANDRÉS ESCOBAR

Q.E.P.D.

Falleció el 15/09/2026. Juan Carlos Villalba junto a su familia participan con pena el fallecimiento del papá de Armando, ruega una oración por su eterno descanso.

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ANDRÉS ESCOBAR

Q.E.P.D.

Falleció el 15/09/2026. Los compañeros de trabajo de su hijo Armando participan su fallecimiento, acompañando a familiares en tan triste momento.

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ANDRÉS ESCOBAR

Q.E.P.D.

Falleció el 15/09/2026. EL Viracho S.A; el Sr. José Escobar, Gabriela, Miguel, Fabián y Héctor. Participan en el fallecimiento de la despedida del papá de nuestro compañero Armando y acompañamos a su familia en triste momento y rogamos oraciones a su memoria.