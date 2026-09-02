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MARIANO ALFREDO JANTUS

Q.E.P.D.

Falleció el 30/08/2026. Sus hermanos Belén, Juana Inés y Pacho Rossetti, Marcelo y Marcela Velar, María Mercedes y Roberto Jabornisky, María Cristina y Joaquín Marcó lo despiden con cariño.

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MARIANO ALFREDO JANTUS

Q.E.P.D.

Falleció el 30/08/2026. Stella María Braillard Poccard participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a Rosana, Marianito, Josefina, Valentín e hijos; a Belén, Marcelo, Mercedes, Titi y sus familias y especialmente a Juana Inés y Pancho, hijos y nietos en tan irreparable pérdida.

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MARIANO ALFREDO JANTUS

Q.E.P.D.

Falleció el 30/08/2026. Félix María Gómez Danuzzo, participa con pesar su repentina partida, ruega una oración en su memoria.

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MARIANO ALFREDO (H) JANTUS

Q.E.P.D.

Falleció el 30/08/2026. El Dr. Juan Antonio Barrios Portela participa con profundo pesar la temprana partida a la Casa del Padre de quien fuera su jefe en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes, Dr. Mariano Alfredo Jantus (h). Querido Mariano: elevo una oración a Dios para que te reciba en su Reino Celestial y te conceda el descanso eterno. Guardo con profunda gratitud tantos años de trabajo compartido, las experiencias vividas, tu permanente apoyo, tu generosidad y, especialmente, todas las enseñanzas que dejaste en quienes tuvimos el privilegio de trabajar a tu lado. Ruego a Dios que conceda cristiana resignación y fortaleza a tu esposa, hijos, nietos y demás familiares, y que encuentren consuelo en la certeza de que quienes amamos nunca parten definitivamente, pues permanecen vivos en nuestros corazones y en el recuerdo de todo lo que sembraron en nosotros. Que brille para él la luz que no tiene fin. Q.E.P.D.