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Funebres

ANNA MARIA UFFELMANN

Por El Litoral

Martes, 29 de septiembre de 2026 a las 00:00

ANNA MARIA UFFELMANN

Q.E.P.D.

Falleció el 27/09/2026. Carmen Arnolfo, sus hijos Martín, Analía, Sebastián, Diego y sus respectivas familias, participamos su fallecimiento, agradeciendo el haber sido una amiga entrañable, solidaria y respetuosa. Acompañamos a sus hijos en la congoja. 

SRA. ANA MARIA UFFELMANN

Q.E.P.D.

Falleció el 27/09/2026. El Directorio y personal del Banco de Corrientes S.A., participan con profundo dolor del fallecimiento de la madre de su compañera Annamaria Adaime y rogamos una oración por el eterno descanso de su alma y cristiana resignación a familiares y seres queridos. 

 

ANA MARIA UFFELMANN

Q.E.P.D.

Falleció el 27/09/2026. María Beatriz Lombardo de Tallialegne y familia, participan con gran pesar su fallecimiento y elevan a su memoria plegarias al cielo. 

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