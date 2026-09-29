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ANNA MARIA UFFELMANN

Q.E.P.D.

Falleció el 27/09/2026. Carmen Arnolfo, sus hijos Martín, Analía, Sebastián, Diego y sus respectivas familias, participamos su fallecimiento, agradeciendo el haber sido una amiga entrañable, solidaria y respetuosa. Acompañamos a sus hijos en la congoja.

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SRA. ANA MARIA UFFELMANN

Q.E.P.D.

Falleció el 27/09/2026. El Directorio y personal del Banco de Corrientes S.A., participan con profundo dolor del fallecimiento de la madre de su compañera Annamaria Adaime y rogamos una oración por el eterno descanso de su alma y cristiana resignación a familiares y seres queridos.

ANA MARIA UFFELMANN

Q.E.P.D.

Falleció el 27/09/2026. María Beatriz Lombardo de Tallialegne y familia, participan con gran pesar su fallecimiento y elevan a su memoria plegarias al cielo.