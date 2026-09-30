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MÓNICA TERESA ALMARZA

Por El Litoral

Miércoles, 30 de septiembre de 2026 a las 00:00

SRA. MÓNICA TERESA ALMARZA

Q.E.P.D.

Falleció el 28/9/2026. El Directorio y personal del Banco de Corrientes S.A., participan con profundo dolor del fallecimiento de la hermana de su compañero Ricardo Almarza y rogamos una oración por el eterno descanso de su alma y cristiana resignación a familiares y seres queridos.

Dra. MONICA ALMARZA

Q.E.P.D.

Falleció 28/09/2026. La PROMOCION 82 de la Escuela Normal “Dr. JUAN PUJOL” participa con gran pesar el fallecimiento de MONICA rezando para q brille para ella la LUZ que no tiene fin. Consuelo y aceptación para sus seres queridos.

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