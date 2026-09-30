†
JUAN RAMON FERNANDEZ TROCCOLI
Q.E.P.D.
Falleció el 28/09/2026. Lucas López y Flia., participan el Fallecimiento de Juan Ramon Fernández Troccoli, acompañando en Cristiana resignación, a Familiares y Amigos, rogando una oración por su Alma.
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Por El Litoral
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JUAN RAMON FERNANDEZ TROCCOLI
Q.E.P.D.
Falleció el 28/09/2026. Lucas López y Flia., participan el Fallecimiento de Juan Ramon Fernández Troccoli, acompañando en Cristiana resignación, a Familiares y Amigos, rogando una oración por su Alma.