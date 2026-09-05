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JULIO PICCHIO

Por El Litoral

Sabado, 05 de septiembre de 2026 a las 09:00

JULIO PICCHIO

Q.E.P.D.

Falleció el 01/09/2026. Rosarito Poza y Fermin Ceroleni, despiden con mucha tristeza al querido amigo Julio, acompañando con inmenso cariño a Flora, Cristian y nietos en este momento de tanto dolor.

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