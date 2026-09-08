MIGUEL MARCIANO LÓPEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 07/09/2026. Con profundo dolor, pero con el corazón lleno de gratitud y orgullo, despedimos al arquitecto Miguel Marciano López, quien falleció dejando una huella imborrable en la comunidad. Miguel formó su familia junto a la arquitecta Pilar Celia Méndez durante 62 años de matrimonio. Como padre, fue un faro de guía para sus hijos: Silvina, Marcela, Federico y Alicia. Su partida deja un vacío inmenso, pero su recuerdo permanecerá vivo. Sus nietos y bisnietos le recordarán con gran cariño como el abuelito Miguel.

†

ARQUITECTO MIGUEL MARCIANO LÓPEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 06/09/2026. El Consejo Profesional de la Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura de la Provincia de Corrientes expresa con profundo pesar su fallecimiento. Rogamos una oración en su memoria y acompañamos con sincero afecto a sus familiares y amigos, en especial a su hija, Arquitecta Silvina López.