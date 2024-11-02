†

MARIA MAGDALENA RAJOY

(NENÉ)

Q.E.P.D.

falleció el 30/10/2024. Ticky Piragine Niveiro de Rinesi y su familia, Marcelo y Mariana Rinesi, David Ruiz y Micaela participan el fallecimiento de la querida Nené Urtiaga, quien ha sido durante su vida una persona destacada por sus valores y condiciones personales, que se trasmitieron a sus hijos. Nené, has sido una amiga muy querida para nuestra familia. Que descanses en paz. Que Dios dé resignación a tus queridos hijos Graciela, Lucho Urtiaga, Teresita y nietos. c/544