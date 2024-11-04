¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Incendio en Corrientes corte de transito estudiantes correntinos
Incendio en Corrientes corte de transito estudiantes correntinos
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Funebres

ANDREA LEONOR TOSETTI

Por El Litoral

Lunes, 04 de noviembre de 2024 a las 00:00

ANDREA LEONOR TOSETTI

Q.E.P.D.

Falleció el 02/11/2024. Su tío José Tassano, sus primos: Agustín y Karina, Clarise y Guillermo y Patricio Tassano, participan con profundo dolor su fallecimiento, elevando una oración en su memoria.

ANDREA LEONOR TOSETTI DE DÁVILA

Q.E.P.D.

Falleció el 02/11/2024.  Sus tíos Susy Fava, Cesar Bissaro, Raúl Fava y flia sus primos, participan con gran dolor su fallecimiento elevando una oración a Dios por el eterno descanso de su alma y resignación cristiana en momentos difíciles.

ANDREA LEONOR TOSETTI

Q.E.P.D.

Falleció 02/11/2024. Su primo Gustavo Tassano, Lucía Habegger de Tassano y sus hijos Felipe y Paula Tassano, participan con profundo dolor su fallecimiento elevando una oración en su memoria.

ANDREA LEONOR TOSETTI

Q.E.P.D.

Falleció el 02/11/2024. Rita Abib de Machado y sus hijos Sofía (a), Julia (a) y Félix, participan con inmensa pena el fallecimiento de la querida Andrea. Acompañan a sus padres, hermanos, esposo e hijos en estos tristes momentos rogando a Dios les conceda resignación. Que su alma descanse en paz y la Virgen María la reciba en sus brazos.

ANDREA LEONOR TOSETTI DE DÁVILA

Q.E.P.D.

Falleció el 02/11/24. Las "Divinas" de la Promoción 77 de la Escuela Normal "Dr. Juan Pujol", acompañan en este doloroso momento a su compañera y amiga Silvia Tassano y a su esposo Aníbal Tosetti. Extendemos el abrazo a su amor Oscar Dávila, sus hijitos Joaquín y Lucia y al resto de tan numerosa y hermosa familia. Manteniendo la esperanza de volvernos a encontrar unidas en el amor porque confiamos en Dios que nos promete la vida eterna. Sus restos serán velados en la cochería Salom, San Juan 1465.

ANDREA LEONOR TOSETTI DE DÁVILA

Q.E.P.D.

Falleció el 02/11/2024. Celia de las Nieves, Ada Graciela, Ana María, Silvia Inés y Amelia Matilde Silvero participan su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso y resignación para sus familiares

ANDREA LEONOR TOSETTI DE DÁVILA

Q.E.P.D.

Falleció el 02/11/2024. Sus amigos: Alejandro, Marcela, Ismael, Ana, Magalí, Gabriela y Julia participan con inmenso dolor el fallecimiento de su querida amiga Andrea Leonor Tosetti. Acompañamos a sus padres, hermanas, esposo e hijos en este doloroso momento. Amiga, siempre estarás con nosotros.

ANDREA LEONOR TOSETTI

Q.E.P.D.

Falleció el 02/11/2024.Con un profundo dolor en el alma Julia Machado participa el fallecimiento de su querida amiga Andrea. Andrea fue luz y fortaleza. Su presencia llenaba de calidez cada momento compartido. Acompaño con todo mi cariño a sus padres, hermanas, esposo e hijos y les envío un fuerte abrazo en este difícil momento. Que su alma descanse en paz.

ANDREA TOSETTI DE DÁVILA

Q.E.P.D.

Falleció el 02/11/2024. Enrique Durand de Cassis, Alina Montorfano, y sus hijos Constanza y Nahuel, Victoria y Hendrik y Enrique (h) participan con mucho dolor el fallecimiento de Andrea, hija de sus amigos Silvia y Aníbal. Piden con oraciones el cristiano consuelo de sus padres, esposo e hijos y que su alma descanse en paz.

ANDREA LEONOR TOSETTI

Q.E.P.D.

Falleció 02/11/2024. El Grupo del Rosario Correntino, participa con profundo dolor la partida al paraíso celestial de nuestra integrante Andreita Tosetti, rogando al Padre gran resignación Cristina para su familia, y que brille para ella la luz que no tiene fin. QEPD

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD