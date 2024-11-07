¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

paro universitario fiesta del chipá La Libertad Avanza
EDMUNDO BENITEZ

Por El Litoral

Jueves, 07 de noviembre de 2024 a las 00:00

EDMUNDO BENITEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 04/11/2024. Miguel y Virginia Calabrese participan con profundo dolor de la partida de su consuegro Edmundo Benítez. Elevan una oración por su descanso y acompañan a Carmen y Laura y sus hermanos en este momento. c/905

EDMUNDO BENITEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 04/11/2024. Sebastián Salvarredy, Juan Manuel Henain, Joaquín Gómez Cano y Sebastián Calabrese participan con profundo tristeza de la partida de su padre político "Mundo". Se despiden con mucho cariño acompañando su recuerdo y legado de la hermosa familia que formó. c/906

EDMUNDO P. BENITEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 04/11/2024. Juan Manuel Gálvez, su esposa Alba Gloria Luciano, sus hijos y nietos participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en su dolor. c/910

