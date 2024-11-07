✡︎

VIVIAN GUTNISKY

Z’L

Falleció el 06/11/2024. El Sr. Carlos Romero Feris y Señora participan su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

VIVIAN GUTNISKY

Z'L

Falleció el 06/11/2024. Julio Alberto Leguizamón y Varinia Machado Feris participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus Hijos Matías, Andrea y Adrián.

VIVIAN GUTNISKY

Z'L

Falleció el 06/11/2024. Z.L. Siempre en nuestro recuerdo y nuestros corazones. Te vamos a extrañar. Paula Gutnisky y sus hijos Marcos y Lucio. c/915

VIVIAN GUTNISKY

Z'L

Falleció el 06/11/2024. Querida Vivian. Jorge y Gaby Chamas, te despiden con profundo cariño rogando por tu eterno descanso. Acompañamos a Jorge y familia en este momento tan triste.

VIVIAN GUTNISKY

Z'L

Falleció el 06/11/2024. Pablo Langus y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración por su eterno descanso.

VIVIAN GUTNISKY

Z'L

Falleció el 06/11/2024. Raúl Marasco y familia, participan con dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

VIVIAN GUTNISKY

Z'L

Falleció el 06/11/2024. Pablo Chamas y familia participan con dolor su fallecimiento.

VIVIAN GUTNISKY

Z'L

Falleció el 06/11/2024. Enrique Smith Estrada y Carolina Chamas de Smith Estrada participan con hondo pesar su fallecimiento.

VIVIAN GUTNISKY

Z'L

Falleció el 06/11/2024. El Directorio, gerentes y personal de Aguas de Corrientes participan con dolor su fallecimiento.

VIVIAN GUTNISKY

Z'L

Falleció el 06/11/2024. Jorge Gutnisky y familia participan con dolor su fallecimiento.