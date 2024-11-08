¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

calor en Corrientes Lisandro Almirón Gustavo Valdés
calor en Corrientes Lisandro Almirón Gustavo Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Funebres

NORBERTO SANTIAGO SOTO

Por El Litoral

Viernes, 08 de noviembre de 2024 a las 00:00

NORBERTO SANTIAGO SOTO

Q.E.P.D.

Falleció el 05/11/2024. Sus hermanas Juana Estela, Rosa Nelida y Beatris Cristina, sus hermanos políticos Ramon Antonio y Fernando Máximo. Sus sobrinos, sobrinos políticos, sobrinos nietos participan con profundo dolor su partida a la casa del Señor. Ruegan una oración en su memoria. sus restos ya descansan en paz.

NORBERTO SANTIAGO SOTO

(BETO)

Q.E.P.D.

Falleció el 05/11/2024. Sus hijos Gladys Noemi Soto y Raúl Burgos Mendoza participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos ya descansan en Paz. c/902

NORBERTO SANTIAGO SOTO

Q.E.P.D.

Falleció el 05/11/2024. Su compañera María Gregoria Pérez participa su fallecimiento, ruega al Altísimo una oración en su memoria. Sus restos ya descansan en Paz. c/909

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD