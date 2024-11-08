†
NORBERTO SANTIAGO SOTO
Q.E.P.D.
Falleció el 05/11/2024. Sus hermanas Juana Estela, Rosa Nelida y Beatris Cristina, sus hermanos políticos Ramon Antonio y Fernando Máximo. Sus sobrinos, sobrinos políticos, sobrinos nietos participan con profundo dolor su partida a la casa del Señor. Ruegan una oración en su memoria. sus restos ya descansan en paz.
†
NORBERTO SANTIAGO SOTO
(BETO)
Q.E.P.D.
Falleció el 05/11/2024. Sus hijos Gladys Noemi Soto y Raúl Burgos Mendoza participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos ya descansan en Paz. c/902
†
NORBERTO SANTIAGO SOTO
Q.E.P.D.
Falleció el 05/11/2024. Su compañera María Gregoria Pérez participa su fallecimiento, ruega al Altísimo una oración en su memoria. Sus restos ya descansan en Paz. c/909