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MIGUEL CASTILLO

Q.E.P.D.

Falleció el 22 de Marzo de 2026. Carlos Manuel y José Raúl (a) Díaz Colodrero, despedimos con profundo dolor al querido Miguel, acompañamos a sus hijos y familia en este doloroso momento. Elevamos oración por su eterno descanso.

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MIGUEL CASTILLO

Q.E.P.D.

Falleció el 22 de Marzo de 2026. Tus amigos de la barra de Cristóbal: Colo, Gato, Narigón, Mono, Juan Carlos, Yapiré, Darío, Armando, Rubenchu, Nico (Pelado), Eduardo, Carlitos, Peie, Pachela, Pino, Gordo Juan Carlos; te despedimos amigo Miguel. Vivirás siempre en nuestro corazón. Acompañamos a sus hijos y familia en este triste momento.