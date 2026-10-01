Se presentó la Primera Fiesta Provincial de la Palometa con más de $20 millones en premios

San Cosme albergará los días 10 y 11 de octubre la 12° edición de la Pesca de la Palometa con Degustación en el complejo Laguna Totora, que este año estrena el rango de Fiesta Provincial.

La presentación se realizó en Casa de Gobierno y confirmó competencias de pesca de costa y embarcada, un concurso gastronómico exclusivo, shows en vivo y más de $20 millones en premios con entrada libre y gratuita.

Lanzamiento oficial y categoría provincial

El anuncio en el Salón Verde destacó el crecimiento del evento deportivo y cultural. El ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard, celebró el nuevo estatus del evento y remarcó el compromiso de fortalecer la gastronomía, las costumbres y la cultura regional.

La intendenta de San Cosme, Verónica Maciel, recordó que el evento nació como una medida de control de la especie en la laguna y se consolidó como un atractivo turístico y deportivo.

Los competidores pueden anotarse mediante el código QR habilitado o en las redes oficiales de la Municipalidad de San Cosme (@muni.sancosme en Instagram y Facebook).

Premios, modalidades y concurso gastronómico

La grilla de actividades suma atracciones gastronómicas y premios de jerarquía para los participantes.

Se competirá en pesca de costa y embarcada, con categorías para niños, juveniles, damas y adaptados.

También, se anunciaron más de $20 millones en premios, se sortearán dos motocicletas Honda XR 150 entre los participantes, además de artículos de camping.

La coordinadora del programa "Emprendedores Siempre Cerca", Lourdes D'Arrigo, detalló que el certamen gastronómico se hará el 11 de octubre por la tarde, otorgando cocinas y hornos a los ganadores tras dictar capacitaciones previas.

El programa incluirá la elección de la embajadora del evento y festivales con música en vivo en el predio de la Laguna Totora.