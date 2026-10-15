El Gobierno realizó una jornada de prevención y concientización en escuelas

El Ministerio de Seguridad de la Provincia concretó el operativo "Conectados en la Prevención" en la localidad de Yapeyú.

Mediante un trabajo coordinado con la comuna y equipos técnicos, se dictaron talleres en escuelas e institutos docentes enfocados en el uso seguro de redes, ciberdelitos, ludopatía, ley penal juvenil y capacitación en primeros auxilios.

Despliegue territorial e instituciones participantes

Las actividades de proximidad se desarrollaron en puntos clave del sistema educativo local.

La iniciativa forma parte de las políticas públicas de cercanía impulsadas por el Gobierno provincial a través del Ministerio de Seguridad y la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, junto al intendente Ramón Barrios.

El equipo técnico desembarcó en la Escuela N.º 428 Gral. San Martín y en el Instituto Superior de Formación Docente "Profesor Agustín Gómez".

Las charlas y espacios de escucha activa estuvieron orientados a niños, jóvenes, educadores y futuros docentes de la comunidad.

Ejes temáticos de los talleres preventivos

Las capacitaciones abordaron problemáticas de alto impacto social y herramientas prácticas de cuidado:

Se abordó temas como la prevención del bullying, grooming y ciberdelitos, promoviendo el uso responsable de las redes sociales.

También se dedicaron espacios de concientización sobre ludopatía y adicciones orientados a la detección temprana.

Por otra parte hubo charlas informativas sobre la Ley Penal Juvenil para fomentar el conocimiento de la normativa vigente.

Por último, hubo instancias de carácter práctico con herramientas esenciales para actuar ante situaciones de emergencia en el ámbito escolar.