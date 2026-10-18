Corrientes: capacitaron a agentes de tránsito bajo el programa "Municipio Seguro"

Con la presencia de funcionarios municipales y autoridades del Instituto de Ciencias Criminalísticas de la Unne, se desarrolló en la Casa del Bicentenario de Goya la jornada de formación en seguridad y cultura vial.

El encuentro congregó a agentes de tránsito y equipos técnicos en el marco del programa de extensión universitaria.

Desarrollo del encuentro y respaldo institucional

La iniciativa forma parte del despliegue territorial impulsado por la alta casa de estudios en la región.

La capacitación se concretó a través del Proyecto de Extensión «Municipio Seguro y Sostenible, formación y compromiso social en Seguridad y Cultura Vial», aprobado por Resolución del Rectorado de la Unne.

Participaron el secretario de Gobierno, Pablo Fernández; la secretaria de Educación, Sonia Espina; la directora del Instituto de Ciencias Criminalísticas, Sandra Durand; el director de Tránsito, Alejandro Stortti; la representante de Estrellas Amarillas, Viviana Canaparro; y el delegado regional de la extensión áulica, Diego Vicentín, junto a inspectores y personal operativo.

Conceptos de las autoridades en la apertura

Durante el inicio de las actividades, los referentes remarcaron la necesidad de consolidar políticas activas de prevención.

En representación del intendente Mariano Hormaechea, la doctora Sonia Espina valoró el espacio afirmando que "es importante esta jornada donde asumimos este compromiso de todos, de trabajar en la educación vial, nosotros venimos haciendo este camino con los establecimientos educativos, organizaciones, es importante capacitarnos" para lograr una mayor seguridad en las calles.

Por su parte, la magister licenciada Sandra Durand agradeció el recibimiento en la ciudad y destacó el objetivo de "fortalecer esta área de trabajo, para mejorar la capacidad, para conocer mucho más cada aspecto que hacen a la seguridad vial" en la acción diaria de los agentes.