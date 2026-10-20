Mes de la Salud Mental: espacios de escucha y herramientas para la comunidad correntina

En el marco de las actividades por el Mes de la Salud Mental, la Municipalidad de Goya concretó el taller participativo "Pertenecer, Crecer, Sanar: Juntos en Familia" en el Centro de Día Enrique Pichón-Riviere.

La jornada propició dinámicas de empatía y reflexión para fortalecer el acompañamiento afectivo y el trabajo en comunidad.

Dinámicas de empatía y reflexión comunitaria

El encuentro propició un espacio dinámico para compartir vivencias y herramientas de contención.

La directora de Salud Mental, Lic. Sabrina Coronel, destacó que "fue una jornada hermosa, dinámica y profundamente conmovedora", donde los asistentes interpretaron situaciones cotidianas para elegir las mejores formas de afrontarlas.

"No se trata de enseñar cómo hay que hacer, sino de reconocer que ninguno lo hace solo y que todos aprendemos juntos", remarcó la funcionaria sobre la importancia del espacio.

La propuesta se estructuró en tres pasos esenciales: pertenecer, crecer y sanar de la mano, brindando contención ante los desafíos de acompañar a niños y jóvenes.

Sede de los encuentros y vías de contacto

Las actividades del área municipal continúan abiertas a la comunidad con canales directos de atención.

Las jornadas se desarrollan de manera habitual en las instalaciones del Centro de Día Municipal Enrique Pichón-Riviere, emplazado en avenida Sarmiento 902 (esquina José María Soto).

Desde la comuna indicaron que los vecinos interesados en participar de las próximas convocatorias pueden comunicarse telefónicamente al 3777 24-5646, de lunes a viernes en el horario de 7 a 13.