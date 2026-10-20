El agua en Goya ya alcanza la costanera y esperan el pico de la crecida esta semana

El avance de la crecida del río Paraná ya se hace visible en la costanera de Goya, donde el nivel del agua alcanzó los 5,48 metros y superó la marca de alerta de 5,20 metros. Ante este escenario, siguen de cerca la evolución del río y esperan que el pico de la creciente llegue durante esta semana, con valores que podrían superar los 6 metros.

El titular del Proyecto de Defensas de Goya (Prodego), Gustavo Gabiasi, explicó que la onda de crecida proveniente de Iguazú demora entre siete y diez días en trasladarse hasta la ciudad correntina. En ese sentido, estimó que el pico podría producirse entre el 22 y el 27 de octubre.

"El pico que se dio en Iguazú tarda entre 7 y 10 días en trasladarse a Goya. Estimamos que entre los días 22 y 27 se podría producir el pico en nuestra ciudad, con valores que podrían superar los 6 metros, algo que iremos cotejando día a día", indicó.

Mientras tanto, el comportamiento del río mantiene en alerta a los organismos locales, que realizan un seguimiento permanente de las alturas para actualizar las proyecciones. La evolución de la creciente será determinante para establecer cómo continuará el avance del agua en los próximos días.

Ante la llegada del agua al paseo costero, Gabiasi buscó llevar tranquilidad a la población y aclaró que el diseño de la obra contempló que el sector inferior pudiera quedar cubierto durante una creciente.

«Quiero llevar tranquilidad a la población. Si bien el río experimenta una creciente ya pronosticada, el proyecto ejecutivo contempló un paseo inferior a una cota superior. En la antigua costanera, con este nivel de agua, el paseo ya tendría un metro de agua encima. Si en las próximas horas o días lo ven cubierto de agua, está proyectado para que eso suceda de manera temporal», remarcó.

De esta manera, el funcionario explicó que la presencia de agua sobre el paseo inferior forma parte de las condiciones previstas en el proyecto y que su cobertura puede ser temporal mientras se mantengan los niveles elevados del Paraná.

La situación de los vecinos y las obras de contención

En cuanto a las personas afectadas por la crecida, desde el organismo confirmaron que, por el momento, solo se registran autoevacuaciones preventivas en la zona de islas. Según lo informado, la situación todavía no afecta a los sectores urbanos ni a la zona del puerto.

En paralelo, se ejecutan trabajos de contención y limpieza de canales perimetrales en barrios considerados vulnerables, entre ellos el barrio Devoto. Estas tareas buscan acompañar la prevención ante el avance del agua y la posibilidad de que el río continúe creciendo durante los próximos días.

La situación actual vuelve a poner en foco los antecedentes de grandes crecientes del Paraná en Goya. Una de las más recordadas ocurrió en abril de 1998, durante la Semana Santa, y permanece como referencia histórica para la ciudad.

En octubre de 2026, el río atraviesa una nueva crecida significativa y ya superó el nivel de alerta. Con la previsión de que el pico podría llegar entre el 22 y el 27 de octubre y superar los 6 metros, las autoridades mantienen el monitoreo diario para evaluar la evolución del fenómeno.