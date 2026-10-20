Corrientes: promueven la donación de leche materna y espacios de lactancia

El próximo 10 de noviembre se realizará en el Hospital Regional Goya la jornada "Goya amiga de la lactancia".

Organizada junto a la Universidad de la Cuenca del Plata y el Rotary Club, la propuesta contará con la disertación del Dr. Luis Azula para promover la donación de leche humana y la creación de espacios amigables en la ciudad.

Articulación institucional y objetivos del proyecto

La iniciativa surge del trabajo conjunto entre el ámbito académico, organizaciones sociales y de salud. El proyecto articula a la Licenciatura en Nutrición de la UCP, el Rotary Club Goya y el Banco de Leche Humana (BLH) del Hospital Materno Neonatal "Eloísa Torrent de Vidal".

Las acciones de asesoramiento e implementación de Espacios Amigos de la Lactancia (EAL) beneficiarán al Servicio de Neonatología del Hospital Regional Dr. Camilo Muniagurria y al Programa Conin de la Fundación Agrupar.

El objetivo es brindar información para promover la lactancia exclusiva, fomentar la creación de bancos de leche domésticos y coordinar la donación voluntaria para lactantes vulnerables.

Cronograma y destinatarios del encuentro

Las actividades se desarrollarán en el Salón Auditorio del Hospital Regional Goya y estarán abiertas a la comunidad.

Está dirigido a madres de bebés de 0 a 18 meses, profesionales y estudiantes de ciencias de la salud, agentes sanitarios y vecinos interesados.

Desde las 10, el Dr. Luis Azula abordará ejes sobre lactancia materna, funcionamiento de bancos de leche, donación y habilitación de Espacios Amigos de la Lactancia, cerrando con un espacio de consultas.