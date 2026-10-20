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Goya

Corrientes: promueven la donación de leche materna y espacios de lactancia

El Salón Auditorio del Hospital Regional Goya será sede del encuentro "Goya amiga de la lactancia", en la antesala de la Semana del Prematuro.

Por El Litoral

Martes, 20 de octubre de 2026 a las 08:31

El próximo 10 de noviembre se realizará en el Hospital Regional Goya la jornada "Goya amiga de la lactancia".

Organizada junto a la Universidad de la Cuenca del Plata y el Rotary Club, la propuesta contará con la disertación del Dr. Luis Azula para promover la donación de leche humana y la creación de espacios amigables en la ciudad.

Articulación institucional y objetivos del proyecto

La iniciativa surge del trabajo conjunto entre el ámbito académico, organizaciones sociales y de salud. El proyecto articula a la Licenciatura en Nutrición de la UCP, el Rotary Club Goya y el Banco de Leche Humana (BLH) del Hospital Materno Neonatal "Eloísa Torrent de Vidal".

Las acciones de asesoramiento e implementación de Espacios Amigos de la Lactancia (EAL) beneficiarán al Servicio de Neonatología del Hospital Regional Dr. Camilo Muniagurria y al Programa Conin de la Fundación Agrupar.

El objetivo es brindar información para promover la lactancia exclusiva, fomentar la creación de bancos de leche domésticos y coordinar la donación voluntaria para lactantes vulnerables.

Cronograma y destinatarios del encuentro

Las actividades se desarrollarán en el Salón Auditorio del Hospital Regional Goya y estarán abiertas a la comunidad.

Está dirigido a madres de bebés de 0 a 18 meses, profesionales y estudiantes de ciencias de la salud, agentes sanitarios y vecinos interesados.

Desde las 10, el Dr. Luis Azula abordará ejes sobre lactancia materna, funcionamiento de bancos de leche, donación y habilitación de Espacios Amigos de la Lactancia, cerrando con un espacio de consultas.

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