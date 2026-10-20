Paso de la Patria: un río que crece, una defensa rota y tres barrios bajo el agua

El río Paraná mantiene el crecimiento de su cauce y las consecuencias se reflejaron en la localidad de Paso de la Patria este martes, cuando se confirmó la rotura de una defensa y la inundación de tres barrios.

El avance del agua sobre la zona urbana

Durante la noche del lunes se había registrado en el puerto local que el nivel del agua llegaba a los 7,63 metros, lo que desencadenó una situación preocupante.

Alrededor de las 22 del lunes, se detectó la rotura de una defensa, permitiendo que el agua ingrese a la zona urbana de la localidad.

El desborde ayudó a que el agua gane terreno y deje anegados los barrios Don Julián, La Isla y Pescadores, siendo estas algunas de las zonas más afectadas.

El río Paraná, que mantiene una tendencia en el crecimiento de su caudal, dejó a la comunidad en alerta, mientras que las autoridades, como Bomberos Voluntarios, trabajan para contener la situación.

Con información de Sociales y Noticias de Esquina.