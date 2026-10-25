Goya Rock 2026: 12 bandas tocarán este domingo con entrada libre en Playa El Inga

Este domingo, la Costanera Norte de la localidad de Goya será escenario de una nueva edición del festival Goya Rock.

Con acceso libre y gratuito, 12 agrupaciones recorrerán el escenario en Playa El Inga en una jornada que sumará además paseo de artesanos y gastronómicos.

Grilla de artistas y diversidad de propuestas

El escenario de la Costanera Norte reunirá a agrupaciones históricas y a las nuevas generaciones del género.

Un total de 12 agrupaciones musicales de distintas trayectorias y estilos subirán al escenario a lo largo de la tarde y la noche.

La grilla oficial está integrada por Los Dangers, La Filippina, Okupas, Dónde está Panthro, Piscis, RockSal, Código QR, Errático, Perking, La Murga y Acróbatas del Rey Patricio.

La propuesta busca integrar a grupos noveles e integrados por jóvenes músicos con bandas de recorrido regional que abren camino en la escena.

Ubicación, horarios y paseo emprendedor

La iniciativa municipal ofrece un espacio integral de esparcimiento para toda la familia. La cita se concreta en el espacio público de Playa El Inga, sobre la Costanera Norte de la ciudad de Goya.

Las actuaciones darán inicio formal a las 16:30, con acceso completamente libre y gratuito para el público.

El espectáculo musical estará complementado por la instalación de un paseo de artesanos y emprendedores locales que acompañarán la jornada cultural.