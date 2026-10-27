Una ciudad correntina levanta barreras de contención por el avance del Paraná

Ante la crecida del río Paraná que afecta a distintos sectores de Corrientes, la Municipalidad de Paso de la Patria lleva adelante trabajos de levantamiento y refuerzo de una barrera de contención en la zona del barrio Señoranz. Las tareas buscan evitar que el agua ingrese a los hogares de los vecinos.

A través de sus canales oficiales, el municipio compartió imágenes de los trabajos realizados durante la jornada y señaló que continúa interviniendo para mejorar el terraplén. Las obras se desarrollan mientras el avance del agua genera preocupación en las zonas más vulnerables de la villa turística.

Con el río en 7,74 metros por encima del nivel de evacuación (7 metros) el agua se mantiene estacionada según los últimos reportes de Prefectura Naval Argentina. Sin embargo, hay un centenar de vecinos afectados en esta localidad.

Evacuados en Paso de la Patria

El fin de semana, Paso de la Patria registraba 24 personas evacuadas, alojadas en el centro de evacuados que funciona en la Escuela Secundaria. Además, otras 86 personas se habían autoevacuado y se trasladaron a viviendas de vecinos, amigos y familiares.

En paralelo, los equipos municipales brindan asistencia a las familias afectadas por la creciente en las zonas de Chacras 41 y 42 y en el barrio Pescadores. Las tareas forman parte de los operativos desplegados para acompañar a quienes sufren las consecuencias de las inundaciones.

También se realizan recorridas en los barrios 440 y 50 Viviendas, donde las áreas de Desarrollo Humano, Deporte y Personal Municipal trabajan de manera conjunta para asistir a los vecinos. El objetivo es identificar las necesidades de las familias y brindar apoyo durante la emergencia.

Mientras continúa la crecida del Paraná, los trabajos sobre la barrera y los operativos de asistencia se mantienen como parte de las acciones para atender a los sectores afectados.