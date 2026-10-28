Abrieron las inscripciones para cursar la Tecnicatura en Administración de la UTN en Goya

A través de un convenio entre la Municipalidad de Goya y la UTN, el Instituto Tecnológico Goya abrió las inscripciones para la Tecnicatura Universitaria en Administración.
La propuesta se cursa de manera presencial en la sede de avenida Neustadt y apunta a la inserción laboral pública y privada.
Detalles del plan de estudios y modalidad
La propuesta académica busca responder a las demandas del mercado laboral actual con una cursada intensiva.
El plan de estudios se desarrolla a lo largo de dos años, comprendiendo un total de 20 materias distribuidas en 1.296 horas cátedra.
Las clases se dictan de forma presencial en las instalaciones del Instituto Tecnológico Goya (ITG).
La formación capacita a los egresados para desempeñarse de manera eficiente en empresas privadas, organismos públicos y el desarrollo de emprendimientos propios.
Información de contacto e inscripciones
Los interesados en acceder a la propuesta educativa cuentan con canales oficiales de atención presencial
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.Ubicación de la sede: consultas y gestiones se realizan en el edificio del ITG, situado en la avenida Neustadt 183.
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Horarios de atención: entrega de información de lunes a viernes, en el horario corrido de 8 a 19.