Programa Jakaru Porã 2.0: alto acoplamiento de municipios en el lanzamiento regional

Con sede en Gobernador Virasoro y una masiva presencia de jefes comunales, se presentó oficialmente la Campaña Hortícola Primavera–Verano 2026 del programa provincial Jakaru Porã 2.0.

Hubo entrega de semillas, capacitaciones del Inta y reconocimientos a laboristas rurales.

Innovación tecnológica y fortalecimiento territorial

El encuentro sirvió para evaluar el impacto de las herramientas digitales incorporadas a la asistencia agraria.

Se presentó el balance de Jakaru Conecta, la plataforma empleada para realizar relevamientos y seguimientos de huertas familiares e institucionales.

Se ponderó el funcionamiento de JakaBot, el asistente virtual especializado en asesoramiento hortícola.

Los municipios de Alvear, Yapeyú y La Cruz recibieron menciones especiales por su desempeño y óptima interacción con el sistema de carga y monitoreo territorial.

Capacitaciones, distinciones y entrega de insumos

La jornada institucional combinó la formación técnica con el reconocimiento al esfuerzo de los productores locales.

Un total de 60 personas participaron de la capacitación intensiva dictada por técnicos del Inta y del Ministerio de Desarrollo Social.

En el marco de la iniciativa Jakaru Mujeres que Producen, se galardonó a Haydé Mabel Díaz y Margarita Zdanovic por su compromiso con la soberanía alimentaria en los hogares.

Se distribuyeron lotes de semillas a diversas comunas y entidades sociales de la región, destacándose la EFA de Colonia Unión y un Centro de Día enfocado en la reinserción social a través de la horticultura.