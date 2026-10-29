Corredor Paraná Sur: Lavalle se prepara para recibir visitantes con formación profesional

Organizada por el Ministerio de Turismo provincial y la Comuna de Lavalle, se dictó la jornada de formación en Anfitriones Turísticos.

Encabezada por el intendente Hugo Perrotta, la propuesta buscó aportar herramientas para jerarquizar la atención y promover los atractivos del Corredor Paraná Sur.

Fortalecimiento del perfil turístico e identidad local

El encuentro formativo apuntó a consolidar la atención al visitante en una localidad en continuo crecimiento receptivo.

La capacitación estuvo a cargo de la licenciada Alicia Rodríguez, quien abordó contenidos orientados a la sensibilización, identidad cultural y pautas de calidad en el trato hacia el turista.

La jornada contó con la presencia directa del intendente municipal, Hugo Perrotta, junto al secretario de Turismo de la comuna, Exequiel Ciro.

Se remarcó la importancia de involucrar a toda la sociedad civil en la experiencia de viaje, convirtiendo a cada vecino en un promotor de la cultura y los recursos del pueblo.

Crecimiento del destino y visión estratégica

Durante la actividad, las autoridades municipales resaltaron el movimiento de visitantes y las proyecciones para la zona.

El jefe comunal, Hugo Perrotta, subrayó el impacto semanal del turismo al señalar que Lavalle registra periódicamente la llegada de familias y viajeros de ciudades vecinas.

Perrotta valoró la necesidad de capacitación técnica para "aprender cómo vender las bondades que tiene nuestra comunidad" y perfeccionar la recepción diaria.

La iniciativa se enmarca en las políticas del Ministerio de Turismo para jerarquizar los destinos que integran el Corredor Paraná Sur, potenciando las economías locales a través de la prestación de servicios de calidad.