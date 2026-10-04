Feria Franca en Goya: abrió el encuentro regional con artesanos y productores locales

El intendente de Goya, Mariano Hormaechea, y el ministro de la Producción, Walter Chávez, presidieron la apertura oficial del Encuentro Regional de la Feria Franca en el predio Costa Surubí.

El evento reúne a emprendedores, artesanos y productores agroecológicos de toda la provincia y la región, sumando propuestas gastronómicas y festivales con artistas en vivo.

Apertura oficial y apoyo institucional

El acto formal de inauguración se trasladó al escenario del Multiespacio "Antonio R. Villarreal" por las condiciones del tiempo:

"Estamos contentos de realizar este encuentro en Goya; sirve para potenciar el trabajo de los feriantes y la mirada turística de la ciudad", destacó Mariano Hormaechea.

El ministro de la Producción, Walter Chávez, resaltó la calidad agroecológica y el valor agregado de los productos artesanales exhibidos.

En tanto que el subsecretario de la Producción, Juan Pomar, subrayó la coordinación entre el Gobierno provincial y las organizaciones de la economía social.

Además, participaron la presidenta de la Asociación de Ferias Francas de Corrientes, Antonia Báez, y la titular de la Cooperativa Feria Franca Goya, Marta Segovia.

Oferta agroecológica, atracciones y próxima sede

La muestra se destaca por su diversidad comercial y su propuesta cultural para la familia. Además de los feriantes de distintos puntos de Corrientes, el predio cuenta con expositores llegados desde la provincia de Entre Ríos.

Desde la cartera productiva confirmaron que el siguiente encuentro regional se llevará a cabo en la localidad de Ituzaingó.

La jornada final incluye un paseo gastronómico y las actuaciones en vivo del Taller de Danzas "Remanso Guaraní", Ludmila Bolo, El Negrito Cantor, La Pinta, Paola Belén "La Gauchita Cumbiera" y La Rockola.