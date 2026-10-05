Fiesta Provincial del Guiso de Arroz: más de 60 competidores y récord de asistencia

La localidad de Riachuelo celebró una nueva edición de la Fiesta Provincial del Guiso de Arroz con un marco multitudinario en el predio de la Sociedad Rural.

Más de 60 concursantes formaron parte del certamen gastronómico que puso en valor las raíces culinarias de la región.

El intendente Nicolás Tejo celebró la respuesta del público y agradeció el respaldo estatal y privado.

Convocatoria multitudinaria y concurso gastronómico

La festividad reunió a familias de la localidad y visitantes de toda la provincia.

Con más de 60 cocineros y equipos, se rompió el récord de competidores en la elaboración del tradicional plato correntino.

Las actividades se desplegaron a lo largo de toda la jornada en las instalaciones de la Sociedad Rural, donde el certamen consolidó el valor cultural, turístico y gastronómico que identifica a la comunidad de Riachuelo.

Agradecimientos institucionales y respaldo provincial

El jefe comunal, Nicolás Tejo, valoró el esfuerzo conjunto que hizo posible la realización del evento.

"Fue una jornada histórica para Riachuelo; ver a tantas familias y a más de 60 participantes nos demuestra que esta fiesta se consolida como uno de los grandes encuentros", afirmó Tejo.

El intendente agradeció el acompañamiento permanente del gobernador Juan Pablo Valdés para impulsar el desarrollo cultural y el movimiento económico local.

Además, Tejo remarcó la alianza estratégica con la empresa Danubio por su contribución a la organización de la muestra.