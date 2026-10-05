Expo Pictórica: obras de la Pinacoteca en honor a la Virgen del Rosario

En el marco de las festividades por la Virgen del Rosario, patrona de Goya, quedó inaugurada la muestra pictórica “Goya” en los salones de la Casa de la Cultura.

La exposición reúne piezas de la Pinacoteca local inspiradas en el Templo Catedralicio y podrá visitarse con entrada libre y gratuita hasta el 12 de octubre.

Detalles de la muestra y patrimonio local

La exposición rinde tributo al templo emblemático de la ciudad mediante el acervo artístico municipal.

La muestra incluye piezas pertenecientes a la Pinacoteca de la ciudad, enfocadas en la arquitectura e historia del Templo Catedralicio.

El público puede visitar la muestra de lunes a domingo de 8 a 12 y por la tarde de 15 a 20.