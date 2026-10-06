Presentaron el Mes de Goya: cultura, fiesta patronal y reivindicación de la historia local

El intendente de Goya, Mariano Hormaechea, encabezó en el Paseo Puerto Interior la presentación oficial del "Mes de Goya", una programación de cinco semanas que conecta las Fiestas Patronales de la Virgen del Rosario con la conmemoración de la primera radicación histórica el 9 de noviembre.

La agenda incluye festivales chamameceros, el lanzamiento de un libro histórico, la proyección de un documental y un desfile cívico-militar.

Identidad, libro histórico y documental con Felipe Pigna

La gestión municipal busca consolidar el relato sobre el origen y la memoria de la ciudad.

El lanzamiento se realizó en el Paseo "Puerto Interior", señalado por las autoridades como el punto de inicio de la historia urbana de la localidad.

El Municipio avanza en la etapa final de un libro histórico elaborado junto a historiadores locales y coordinado con la participación del historiador Felipe Pigna.

Se realizará una presentación especial en el Teatro Municipal para estrenar el documental de la ciudad con representantes institucionales y vecinos.

Los festejos culminarán con un desfile cívico-militar y un acto en el Puerto Interior, donde se formalizará el nombre "Puerto Interior Doña Goya".

Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Rosario

Las actividades religiosas y culturales marcan el inicio del calendario festivo.

El sacerdote Ariel Giménez confirmó que la misa y vigilia en la Iglesia Catedral darán paso a la salida de la imagen de la Virgen a la medianoche.

Las ceremonias del 7 de octubre incluirán la recepción de peregrinos rurales, un almuerzo comunitario, la procesión a las 18 y la misa central.

La secretaria de Educación, Sonia Espina, detalló que las jornadas religiosas contarán con la actuación del Ballet Municipal, Selva Vera, el grupo San José, la Orquesta Municipal, Raíz Chamamecera y Ricardito Silva.