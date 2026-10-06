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Hasta nuevo aviso

Paso Alvear-Itaquí: suspenden el cruce fronterizo por la creciente del río Uruguay

En la medición de este martes, el caudal del río alcanzó los 9,62 metros y mantiene una tendencia ascendente, por lo que las autoridades locales interrumpieron las funciones del puerto por razones de seguridad.

Por El Litoral

Martes, 06 de octubre de 2026 a las 09:57

Las autoridades de la Municipalidad de Alvear dispusieron este martes la interrupción preventiva del tránsito en el Paso de Frontera Internacional Alvear-Itaquí tras la crecida del río Uruguay.

Esta medida se tomó tras las mediciones registradas en la mañana de esta jornada, lo que llamó a la prevención hasta nuevo aviso.

Situación del río Uruguay y cierre de frontera

El nivel del agua del río Uruguay superó los 9,60 metros en esta mañana y continúa en ascenso, por tal motivo es que el municipio local dispuso la inhabilitación temporal del Paso Internacional Alvear–Itaquí para todo tipo de navegación y cruce fronterizo.

La decisión busca resguardar la integridad física de los usuarios y de las embarcaciones operativas en la zona de puerto.

Las autoridades indicaron que el paso se mantendrá interrumpido hasta que el comportamiento del río permita restablecer la navegación segura.

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