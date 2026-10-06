Paso Alvear-Itaquí: suspenden el cruce fronterizo por la creciente del río Uruguay

Las autoridades de la Municipalidad de Alvear dispusieron este martes la interrupción preventiva del tránsito en el Paso de Frontera Internacional Alvear-Itaquí tras la crecida del río Uruguay.

Esta medida se tomó tras las mediciones registradas en la mañana de esta jornada, lo que llamó a la prevención hasta nuevo aviso.

Situación del río Uruguay y cierre de frontera

El nivel del agua del río Uruguay superó los 9,60 metros en esta mañana y continúa en ascenso, por tal motivo es que el municipio local dispuso la inhabilitación temporal del Paso Internacional Alvear–Itaquí para todo tipo de navegación y cruce fronterizo.

La decisión busca resguardar la integridad física de los usuarios y de las embarcaciones operativas en la zona de puerto.

Las autoridades indicaron que el paso se mantendrá interrumpido hasta que el comportamiento del río permita restablecer la navegación segura.