Tutores de una escuela aclararon los hechos tras la denuncia de exclusión de un alumno

Los tutores de un grado de la localidad de San Lorenzo difundieron un comunicado oficial tras la denuncia pública por la supuesta exclusión de un alumno con discapacidad de un viaje escolar.

En el escrito expusieron los antecedentes del caso y solicitaron la intervención de las autoridades educativas para esclarecer el hecho.

El caso ocurrió en el 6to grado de la Escuela Nº 101 “Juan Bautista Cabral”, en el contexto de un viaje de egresados organizado por los tutores, con apoyo de docentes del colegio.

Denuncia pública y reclamo de la familia

La situación cobró notoriedad pública a partir de la denuncia realizada por los familiares del menor.

En redes sociales, la familia manifestó que el niño se presentó preparado para participar de la excursión junto a sus compañeros de curso y que fue apartado a último momento.

Además, se dijo que hubo comentarios "discriminatorios y humillantes" hacia el estudiante.

La denuncia enfatizó que "todo niño tiene derecho a ser tratado con respeto, dignidad e igualdad, sin ningún tipo de discriminación".

Aclaración de los tutores

Frente a la repercusión del caso, los padres del resto de la división hicieron pública su posición.

Los tutores del curso expusieron los acontecimientos previos al viaje con el fin de contextualizar las decisiones adoptadas e informar los factores que explicaron el desenlace.

El grupo instó a la comunidad a abordar el tema de manera integral, pues no quieren que "el esfuerzo, la transparencia y la solidaridad de estos últimos tres años sean destruidos por rumores malintencionados"

En primer lugar mencionaron que todos los alumnos estuvieron contemplados para el viaje, y en conjunto se preguntó qué tutores autorizaban el viaje. Esto último, según el comunicado, se tergiversó en una supuesta charla donde se excluía al menor con discapacidad.

"Queremos desmentir de forma rotunda la versión maliciosa que afirma que los padres hicimos una votación para decidir si el niño podía viajar o no", reza el comunicado de los tutores.

La razón de que el menor no pudiera viajar, explica el comunicado, fue la falta de la documentación esencial para el traslado. Tras no obtenerla en tiempo y forma "el menor fue debidamente informado con antelación, por parte de los directivos de la escuela", de que no iba a poder participar del viaje.

Además, aclararon el horario de salida del contingente, lo que derivó en una foto que se publicó en redes sociales. En el punto de encuentro, se convocó a los estudiantes y sus familiares a las 6 de la mañana y el colectivo partió a las 6.45.

El comunicado aclara que el menor y su madre se presentaron en el lugar a las 7.45, es decir "una hora tarde, cuando los colectivos ya habían iniciado el recorrido planificado".

Tras aclarar la situación vivida, los tutores remarcaron que "las cosas no son como se publican en las redes sociales", y es esperan que esto ponga fin a las acusaciones públicas.