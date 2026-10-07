Misa y bendiciones en la Catedral de Goya en la festividad de la Virgen del Rosario

En el marco de la festividad de la Virgen del Rosario, patrona de Goya, el obispo Adolfo Canecín dio la bienvenida a miles de fieles provenientes de comunidades rurales.

Las actividades incluyeron la recepción de peregrinos a pie y agrupaciones a caballo, seguida de la habitual Misa de los Peregrinos en la Catedral céntrica.

Bienvenida del obispo en el acceso a la ciudad

Las manifestaciones de devoción comenzaron desde las primeras horas del 7 de octubre.

El Monseñor Adolfo Ramón Canecín aguardó a las columnas de fieles en la capilla San Ramón, ubicada cerca del acceso a Goya.

El prelado estuvo acompañado por los sacerdotes Juan Carlos Mendoza, Rubén Cattay y Miguel Ángel Galeano durante los saludos y bendiciones a los caminantes.

En el atrio de la Catedral Nuestra Señora del Rosario, el párroco Ariel Giménez fue el encargado de bendecir a los jinetes y agrupaciones gauchas.

Celebración central y mensaje pastoral

Las ceremonias religiosas se concentraron en la principal catedral de la diócesis.

La liturgia principal fue presidida por el presbítero Juan Carlos Mendoza, vicario general de la Diócesis de Goya.

Durante su alocución, monseñor Canecín instó a la feligresía a orar por la paz internacional y a respaldar a la juventud ante sus actuales realidades.

El mensaje episcopal remarcó el compromiso de fortalecer una Iglesia peregrina, misionera y sinodal en todo el territorio diocesano.