Refuerzan el mantenimiento hídrico en barrios y zonas suburbanas de Goya

El organismo municipal Prodego ejecuta un plan integral de limpieza, desmalezamiento y rectificación de canales en zonas urbanas y suburbanas de Goya.

Con maquinaria vial aportada por la Provincia, las tareas buscan optimizar el escurrimiento del agua y preparar la infraestructura hídrica local ante la llegada de precipitaciones asociadas al fenómeno de El Niño a fines de 2026 y comienzos de 2027.

Registros de lluvia y plan hídrico preventivo

Las cuadrillas trabajan en función de los datos acumulados y las proyecciones meteorológicas. Los pluviómetros oficiales registran unos 970 mm en lo que va de 2026, lo que representa el 81% del promedio anual histórico (1.200 mm).

Las acciones apuntan a fortalecer la capacidad de respuesta del sistema ante probables tormentas severas proyectadas para finales de 2026 y principios de 2027.

La maquinaria pesada desplegada en los frentes de obra fue gestionada por el intendente Mariano Hormaechea ante la Dirección Provincial de Vialidad.

Intervención en canales urbanos y perimetrales

Los operativos abarcan tanto el ejido céntrico como las áreas suburbanas aledañas.

Se utilizan retroexcavadoras y camiones para la recuperación hidráulica de los canales, apoyados por personal operativo con herramientas menores.

En las zonas suburbanas dos excavadoras sobre orugas ejecutan la limpieza de canales perimetrales para agilizar el escurrimiento de excedentes pluviales.

En los últimos dos años se concretaron tareas de limpieza y rectificación en más de 80 kilómetros de canales principales.

Mantenimiento de estaciones de bombeo y obras en barrios

El esquema de trabajo incluye la infraestructura de descarga y sectores puntuales