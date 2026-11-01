Danzas, gastronomía y deporte se unieron en una jornada en el Puerto Interior de Goya

En el marco de la agenda por el Mes de Goya, el espacio recuperado del Puerto Interior albergó una Tarde de Danzas, la feria gastronómica "Sabores del Paraná" y una carrera nocturna.

Academias locales y ballets municipales protagonizaron el convocante evento cultural.

Despliegue artístico y cuerpos de baile participantes

La primera jornada de expresiones dancísticas reunió a destacados exponentes del arte local en la zona costera.

Del evento formaron parte el Instituto de Danzas ACG, el Estudio de Danzas Nadia Quintana, el Instituto de Arte Amancay Ballet y el Instituto Chévere.

También aportaron sus coreografías el Ballet Nuevo Amanecer, el Instituto de Danzas Marina Belucci y el Ballet Oficial Ana María Trainini.

Se sumaron el Taller de Danzas Arandú (perteneciente al Club del Adulto Mayor) y la Escuela Municipal de Danzas Nativas, ofreciendo un variado repertorio al público.

Propuesta integral: turismo, sabores y agenda continuada

La programación oficial combinó múltiples atractivos diseñados para potenciar la participación ciudadana.

La propuesta cultural estuvo acompañada por la feria "Sabores del Paraná", con la participación de prestadores de servicios gastronómicos locales.

El fin de semana incluyó una Carrera Nocturna sobre un circuito callejero diagramado en distancias de 5 y 10 kilómetros.

Las actividades del fin de semana concluyeron con la coronación de los nuevos reyes y embajadores culturales de las colectividades en el marco de la Fiesta Provincial del Inmigrante.