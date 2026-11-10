El río Uruguay marcó crece y la Municipalidad de Paso de los Libres cerró su costanera

Ante la sostenida crecida del río Uruguay, que alcanzó este martes los 7,43 metros en el puerto de Paso de los Libres, el Municipio de la mencionada localidad clausuró de manera preventiva los accesos a la Costanera para vehículos y peatones.

Medidas preventivas y restricciones en la Costanera

Las autoridades comunales implementaron esquemas de seguridad para resguardar a vecinos y visitantes frente al avance del agua.

La prohibición de ingreso rige en forma total para automóviles, motos, bicicletas y peatones, sobre las calles Coronel López, Amado Bonpland y Plácido Martínez.

Desde la Comuna se solicitó a la comunidad que respete las vallas de seguridad y evitar acercarse a la zona costera hasta que las condiciones hidrométricas comiencen a normalizarse.

La Dirección de Defensa Civil mantiene guardias activas y recuerda que los vecinos pueden comunicarse ante cualquier eventualidad a través de la línea gratuita 103.

Evolución hidrométrica y origen de la crecida

El parte oficial detalló el comportamiento del caudal y el impacto del fenómeno en la región. El último reporte de la Prefectura Naval Argentina (PNA) indicó que el río se situó en los 7,43 metros, a tan solo 7 centímetros de la marca de alerta (7,50 metros), registrando un ascenso constante de 1 centímetro por hora.

El repunte hídrico tiene su origen en las fuertes lluvias caídas en la alta cuenca (sur de Brasil y norte de Misiones), con antecedentes de subas superiores a los 5 metros en un día en ciudades brasileñas como Iraí y São Borja.

El caudal en bajante por la costa correntina ya repercutió con subas de entre 25 y 43 centímetros en las localidades de Yapeyú y La Cruz durante las últimas horas.