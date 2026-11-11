El Ejército colocó un puente Bailey en el paraje Soledad ante la creciente en Goya

El Informe del COE Goya del martes precisó que el río Paraná se estacionó en 5,95 metros.

Por otra parte, la cifra de familias autoevacuadas aumentó a 97 y el Ejército Argentino instaló una estructura vial en el paraje Soledad para evitar el aislamiento.

Situación del río Paraná y asistencia a familias afectadas

La Municipalidad desplegó diversas acciones operativas para atender las necesidades de las comunidades vulnerables.

El nivel del río Paraná se ubicó en los 5,95 metros en condición de estacionario, según la medición de las 18:00 del martes.

Por otra parte, se registran 97 familias autoevacuadas en la jurisdicción y la Comuna ya entregó 90 casillas de emergencia.

La Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Social coordina el suministro eléctrico temporal, la entrega de módulos alimentarios y la realización de conexiones de agua potable en áreas anegadas.

Instalación del puente Bailey e intervención del Ejército

Las tareas de infraestructura buscaron prevenir el corte de caminos rurales y asegurar la conectividad. Personal del Batallón de Ingenieros de Monte 12 del Ejército Argentino con asiento en Goya finalizó este martes el montaje de un puente Bailey.

La obra vial se emplazó sobre la calle Radio, en la zona del paraje Soledad, coordinada junto a diversas áreas municipales. La intervención preventiva asegura la transitabilidad de los pobladores del paraje para mantener su enlace directo con el casco urbano de la ciudad.

El COE Goya recuerda que se encuentra habilitada la línea telefónica de Asistencia Social 3777 245738.