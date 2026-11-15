Coronaron a la nueva Reina y al Embajador Cultural de la Fiesta Provincial del Inmigrante

En una gala en el Predio Costa Surubí con presencia del intendente Mariano Hormaechea, Valentina Gianotti y Fernando Benjamín Perizzotti (ambos de la colectividad de Italia) fueron consagrados Reina y Embajador Cultural.

Los nuevos soberanos y el cuadro de honor

Tras la pasada con trajes típicos y el saludo en el idioma de cada país representado, el jurado proclamó a los embajadores de la XIII edición.

Valentina Gianotti (Colectividad de Italia), coronada reina por el intendente Mariano Hormaechea y el viceintendente Sebastián Mazzaro, recibiendo el cetro de la reina saliente, Mia Kamuth.

Fernando Benjamín Perizzotti (Colectividad de Italia), quien recibió la banda de Embajador Cultural y los presentes de manos de Zoraida Chebl y Mónica Rojas.

En tanto que la 1° Princesa fue Sofía Cristoforato (Colectividad de Grecia), coronada por el secretario de Gobierno, Pablo Fernández, junto a la vicepresidente 2ª del HCD, Vivian Merlo.

Por último, Esmeralda Valorzi Sosa (Colectividad de México), coronada como 2° Princesa por el secretario de Turismo, Sebastián Candia De Biassio, junto al titular de Desarrollo Humano, Julio Canteros.

Reconocimiento nacional, espectáculos y cierre del festival

La celebración combinó expresiones artísticas multiculturales con un importante respaldo institucional.

Durante la velada se dio lectura a la resolución de la Confederación Argentina de Colectividades que declaró de Interés Institucional a la XIII Fiesta Provincial del Inmigrante (del 13 al 15 de noviembre), destacando el trabajo de la Comisión Organizadora encabezada por Mónica Pazos y Gerónimo Aquino.

La gala abrió con la banda de rock "Piscis", incluyó ballets típicos de Paraguay, Brasil, Países Árabes y una delegación alemana de Concordia (Entre Ríos), culminando con el show de la cantante correntina Consuelo Castillo.

Las actividades se retomaron desde el mediodía de este domingo en Costa Surubí con la Peña Folclórica, la elección de la Paisana, la presentación de Los Gauchos Litoraleños, cuadros de danza y el cierre musical a cargo de la Choko Band.