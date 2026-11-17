Con la presencia del intendente Agustín Faraldo y funcionarios provinciales, Paso de los Libres dio inicio al programa “Más Cerca de la Tecnología”.

La iniciativa busca acercar herramientas digitales a niños, jóvenes y adultos mayores en toda la provincia.

Lanzamiento oficial en el Centro Tecnológico

El acto central congregó a autoridades provinciales y municipales para poner en marcha la primera etapa de esta política pública digital:

El Centro Tecnológico de Paso de los Libres albergó el inicio del programa, el cual se proyecta extender de manera paulatina a otras localidades de la provincia hasta fines de 2026.

La propuesta es impulsada de forma conjunta por el Ministerio de Ciencias y Tecnología y el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Corrientes.

El evento fue encabezado por el jefe comunal Agustín Faraldo, el ministro de Ciencia y Tecnología, Luciano Cabrera, y el ministro de Desarrollo Social, José Irigoyen, quienes remarcaron la importancia de federalizar el acceso digital y acompañar a los adultos mayores frente a los nuevos avances.

Objetivos sociales y agenda de recepción institucional

El programa prioriza a sectores vulnerables y contó con una previa ronda de encuentros de trabajo político e institucional.

Las capacitaciones y el acceso a las herramientas están orientados a personas de distintas edades pertenecientes a los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), Centros de Promoción de Derechos (CPD) y hogares de adultos mayores provinciales.

Antes de la presentación, el intendente Faraldo, junto al secretario de Gobierno, Santiago Rodríguez, recibió en su despacho al diputado provincial Eduardo Hardoy, a los ministros visitantes y a los coordinadores del Centro Tecnológico local, Noelia Velázquez y Emmanuel Tarabini.