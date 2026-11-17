Gran susto se vivió este martes a la tarde en la zona céntrica de San Roque con la caída de un transformador en la vereda de una casa, al parecer por el impacto de un camión a la estructura de cemento, cerca de la esquina de las calles Santiago Baibiene y Ruperto Montenegro, a una cuadra de la Municipalidad.

Walter Amarilla





El incidente movilizó al personal policial, los Bomberos Voluntarios y a los miembros de la planta local de la Dirección Provincial de Energía (Dpec) que trabajaron de inmediato para tratar de restablecer el servicio energético.



Según afirmaron fue un transformador de gran porte, cuya caída generó miedo en los vecinos y un pedido de precaución de las autoridades para las personas para los vehículos y peatones que circulen por el lugar.

Walter Amarilla





Fuentes consultadas revelaron que se trata de una zona con complicaciones para los vehículos de gran porte que doblan en esa esquina que se torna muy cerrada por la presencia de las columnas de cemento que sostienen el equipo de la empresa provincial de energía.



