Según el informe del COE Goya, emitido en la tarde del lunes, el río Paraná se sitúa en 5,76 metros.

La Municipalidad asiste a 104 familias autoevacuadas en Puerto Boca con módulos, salud y casillas, mientras ejecuta tareas preventivas de canales ante el pronóstico de lluvias.

Asistencia social y sanitaria en Puerto Boca

El Municipio mantiene un despliegue permanente para garantizar la cobertura básica de los vecinos afectados. En tanto que el registro oficial del río marca 5,76 metros (medición de las 18:00 horas).

Hasta el lunes a la tarde se contabilizaron 104 grupos familiares autoevacuados, a quienes se les entregó un número idéntico de casillas de emergencia.

La intervención abarca la entrega de módulos alimentarios, provisión de agua mediante instalaciones, tendido de energía eléctrica y atención primaria de la salud descentralizada a través de la Sala APS de Puerto Boca.

Las autoridades recuerdan que la Línea de Asistencia Social habilitada por el COE Goya opera en el teléfono 3777 245738.

Obras hídricas preventivas y alerta meteorológico

En paralelo a la contención social, se ejecutan trabajos estructurales y se prevén contingencias climáticas.

A través del Prodego y con maquinaria de la Dirección Provincial de Vialidad, avanzan las tareas en un canal colector de 1.500 metros en el paraje La Porvenir (sector sur), que drena la laguna "El Camalotal" hacia la Ruta Nacional N° 12 y los Bañados del Huajó.

Estas labores se suman a las intervenciones previas realizadas en la zona suroeste sobre los canales Huajó y Frontini para mitigar riesgos ante precipitaciones intensas.

Por otroo lado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa probabilidades de lluvias y vientos con ráfagas para la región durante este martes y miércoles, por lo que el COE mantiene activo el monitoreo permanente.