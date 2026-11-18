Un joven operario de San Roque resultó lesionado este miércoles y debió ser derivado a Corrientes, después de la caída del nuevo transformador que estaba siendo colocado en una esquina céntrica donde el martes se precipitó un equipo tras el choque de un camión.



Se trata de un trabajador local de la Dirección Provincial de Energía (Dpec) identificado como Agusto Raya el cual tuvo que saltar ante la eventual caída de aparato, para evitar peores consecuencias, según confirmaron a FM San Roque fuentes del propio organismo.



Según detallaron el hecho sucedió cuando realizaban ya las ultimas conexiones y se rompió uno de los puntos de apoyo de la base del transformador que se vino al suelo con la fuerza de su peso. El operario saltó para poder salvar su vida y sufrió pequeño corte en el rostro, detallaron.





Destacaron que está fuera de peligro aunque de todos modos fue trasladado en ambulancia hacia Corrientes para ser examinado y sometido a distintos estudios médicos.



Tal como se informó, el martes vecinos de la zona céntrica se llevaron un gran susto tras la caída de un pesado transformador en la vereda de una casa, cerca de la esquina de las calles Santiago Baibiene y Ruperto Montenegro, a una cuadra de la Municipalidad.



Al parecer un camión habría impactado con la estructura de cemento que sostiene el aparato que cedió se vino al suelo, sin que causara más que daños materiales.