Corrientes amaneció este miércoles con una alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para gran parte del territorio provincial. En la 2° sección Rural Buena Vista de Goya, se registró una intensa tormenta con caída de granizo.

Cómo continuará el tiempo este miércoles

En videos que llegaron a la redacción de El Litoral, se puede observar una copiosa lluvia con granizo de considerable tamaño en la localida de Goya.

De esta manera se cumple la previsión del SMN, que también advierte de frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

En tanto, en la Capital correntina se registra una lluvia ligera al momento de redactarse este artículo.

El SMN prevé tormentas fuertes para la mañana y tarde de este miércoles, mientras que para la noche se esperan algunos chaparrones. La temperatura para esta jornada tendrá un pico de 29°C y una mínima de 21°C.

Se recuerda que la alerta naranja por tormentas fuertes se mantiene, por eso se recomienda tomar los recaudos necesarios: no circular en caso de no ser necesario, en caso de lluvia, evitar refugiarse debajo de árboles. Si la lluvia es intensa, prever el uso de defensas en las entradas de las viviendas.