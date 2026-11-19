Organizada por la Escuela Técnica “Amalia del Valle Herrera de Aguirre” con el acompañamiento de distintas áreas del Municipio de Paso de los Libres, la exposición reunió proyectos educativos, stands institucionales y talleres de oficios, cerrando con un desfile y música en vivo.

Exposición de proyectos educativos y talleres de oficios

La jornada permitió visibilizar el trabajo formativo de distintas instituciones locales, promoviendo la creatividad y el intercambio de saberes entre estudiantes y vecinos.

Los alumnos de la Escuela de Arte y Oficios expusieron las producciones elaboradas durante el año en los talleres de Corte y Confección, Peluquería, Maquillaje y Panadería.

Además, los estudiantes de Formación técnica y superior participaron activamente. Los estudiantes de 7º año de Prácticas Profesionalizantes, los cursantes de Secretariado Administrativo de la Municipalidad de Paso de los Libres y alumnos del Profesorado de Biología y Geografía, quienes socializaron sus experiencias académicas.

La Radio Escolar realizó una transmisión especial desde el predio para difundir cada instancia del encuentro hacia toda la comunidad libreña.

Articulación municipal y cierre artístico con desfile

El gobierno local acompañó la iniciativa educativa mediante sus áreas operativas y celebró el cierre cultural junto a los jóvenes: