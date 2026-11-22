Impulsada por la Secretaría de Desarrollo Humano municipal, la clase se dictará el sábado 28 de noviembre en la Escuela de Artes y Oficios.

La actividad es sin costo e incluye todos los insumos y herramientas para preparar recetas especiales de fin de año.

Fecha, sede y modalidad del taller gastronómico

La iniciativa busca brindar herramientas prácticas y fomentar la creatividad culinaria de los vecinos de cara a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

La jornada se desarrollará el sábado 28 de noviembre, en el horario de 17:30 a 20:30.

Las actividades tendrán lugar en las instalaciones de la Escuela de Artes y Oficios (ex Hogar “Divino Niño”), ubicada en el barrio “Domingo Cabred” (123 Viviendas).

La clase estará a cargo de profesoras de la institución municipal y contempla la provisión gratuita de todos los insumos y herramientas necesarios para la elaboración de las recetas.

Cómo inscribirse a la capacitación municipal

Los interesados en participar de esta jornada abierta a la comunidad deben registrar su lugar de forma anticipada.

La inscripción es libre y gratuita y se efectúa completando el formulario online disponible a través del código QR publicado en las redes y piezas informativas oficiales de la Municipalidad de Paso de los Libres

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