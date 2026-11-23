En el marco del Día Internacional de la Música, el Municipio de Paso de los Libres desarrolló el domingo una jornada completa en el predio de la Sociedad Rural con desfile de agrupaciones, destrezas gauchas y un festival musical coronado por “Los Tropicales”.

Desfile criollo, destrezas gauchas y grilla musical

Las actividades se iniciaron desde temprano y convocaron a familias y agrupaciones tradicionalistas de toda la región en el predio de la Sociedad Rural libreña.

Durante el día se realizaron la tradicional cabalgata, el desfile de agrupaciones tradicionalistas, un almuerzo criollo, demostraciones de destrezas gauchas y la elección de la Paisanita de la Tradición.

A partir de las 19, el campo de jineteada se transformó en el epicentro musical de la celebración con las actuaciones en vivo de “La Gauchita Cumbiera”, “Los Semaneros” y “Nano” Vallejos y su conjunto.

El cierre de la noche estuvo a cargo de “Los Tropicales”, quienes coronaron una jornada marcada por el baile y el encuentro comunitario.

Operativo de prevención y articulación institucional

El normal desarrollo de la celebración fue respaldado por un despliegue coordinado entre dependencias comunales y fuerzas de seguridad.

Equipos de las Secretarías municipales de Gobierno, Salud, Seguridad y Desarrollo Económico acompañaron cada etapa de la programación.

Efectivos de las fuerzas policiales colaboraron activamente en las tareas de ordenamiento y prevención para garantizar la seguridad de todos los asistentes.